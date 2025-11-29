Троє жительок Харківщини постраждали через російську атаку – прокуратура

Російські війська атакували безпілотником територію приватного будинку на Харківщині, вранці 29 листопада, повідомляє обласна прокуратура.

Це сталося в селі Башилівка Лозівського району – російський безпілотник, попередньо, «Герань-2», вдарив по території домоволодіння.

Удар пошкодив житлові будинки та господарчі споруди.

«Три жінки отримали гостру стресову реакцію. Загинув собака», – заявляє відомство.

Читайте також: Синєгубов: сили РФ обстріляли Харківщину, є загиблі і поранені

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



