Троє жительок Харківщини постраждали через російську атаку – прокуратура

Російські війська атакували безпілотником територію приватного будинку на Харківщині, вранці 29 листопада, повідомляє обласна прокуратура.
Це сталося в селі Башилівка Лозівського району – російський безпілотник, попередньо, «Герань-2», вдарив по території домоволодіння.
Удар пошкодив житлові будинки та господарчі споруди.
«Три жінки отримали гостру стресову реакцію. Загинув собака», – заявляє відомство.
Читайте також: Синєгубов: сили РФ обстріляли Харківщину, є загиблі і поранені
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум