Удар Росії по Краматорську пошкодив центральний ринок

Російська армія атакувала Краматорськ, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії 29 листопада.

Внаслідок удару по центральному ринку почалася масштабна пожежа.





Як повідомив кореспондент, ринок частково зруйнований та горить, продавці намагаються врятувати свій товар. Інформації про постраждалих немає.

У сусідніх багатоповерхівках вибиті вікна.

Голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив, о 16:43 російські війська завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



