ОВА: кількість постраждалих через обстріл РФ на Київщині зросла до 14, пошкоджені підприємство і «Нова Пошта»

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київщині зросла до 14 людей, повідомив голова обласної державної адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

За його даними, у Броварах пошкоджено п’ять багатоповерхівок, три приватні будинки, 26 гаражних боксів, будівлі дитячого садка і торгового центру, 25 автомобілів. У Броварському районі – пошкоджені приватний будинок і автомобіль.

Калашник каже, що внаслідок сьогоднішньої атаки загинула жінка 1952 року народження з Боярської громади Фастівського району. Вона перебувала у своєму будинку, який РФ знищила вщент.

Загалом, зазначив Калашник, наслідки цієї атаки зафіксовані в п’яти районах області. Станом на зараз відомо про 14 постраждалих – їм надана вся необхідна медична допомога, загрози життю немає.

Попередньо, за даними голови ОВА, зафіксовані наступні пошкодження:

Фастівський район: пошкоджено 3 приватні будинки та один зруйнований повністю, постраждала критична інфраструктура – місто Фастів знеструмлено.

Бучанський район: пошкоджено 8 приватних будинків і 4 багатоквартирні, 9 автомобілів пошкоджено, ще 2 знищені пожежею, зафіксовані ушкодження відділення «Нової Пошти».

Обухівський район: пошкоджено 5 приватних будинків і 3 автомобілі, уламки впали на деревообробне підприємство.

Вишгородський район: пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та будинок побуту.

«Без світла близько 70 тисяч родин. Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах», – уточнив Калашник.

За даними президента Володимира Зеленського, у ніч проти 29 листопада Росія запустила по Україні близько 36 ракет і майже 600 дронів, внаслідок атаки загинуло троє людей.

«Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив глава держави.

Зеленський акцентував, що варто працювати, «не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію».

У Міненерго кажуть, у ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях,

Раніше, Києві та області близько 23:00 п’ятниці, 28 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Раніше було відомо про 29 постраждалих, серед них дитина, і двох загиблих. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

Місто Фастів на Київщині у результаті атаки знеструмлене. Раніше Калашник повідомляв про 8 постраждалих у Київській області.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



