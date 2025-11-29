Міненерго: у Києві внаслідок російського масованого обстрілу знеструмлено понад 500 тисяч споживачів

У ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

За даними відомства, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 тисяч – у Київській області та майже 8000 тисяч – на Харківщині.

«Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу», – підсумували у Міненерго.

Раніше, Києві та області близько 23:00 п’ятниці, 28 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Раніше було відомо про 27 постраждалих, серед них дитина. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Місто Фастів у результаті атаки знеструмлене.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



