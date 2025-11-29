Кличко: кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 27, серед них – дитина

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської масованої атаки «Шахедами» і ракетами у ніч проти 29 листопада, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«27 постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 17 із них, в тому числі одну дитину медики госпіталізували. Двоє людей загинули», – зазначив міський голова.
Раніше, Києві та області близько 23:00 п’ятниці, 28 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Раніше було відомо про 15 постраждалих, серед них дитина. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.
Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Місто Фастів у результаті атаки знеструмлене.
Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
