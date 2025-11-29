На Київщині внаслідок атаки РФ загинула жінка, восьмеро постраждалих, пошкоджені будинки – поліція

На Київщині через російську атаку загинула жінка, восьмеро постраждалих, йдеться у повідомленні обласної поліції.

За даними правоохоронців, унаслідок атаки пошкоджено 13 багатоповерхівок та 9 приватних будинків, 20 гаражних приміщень, 24 транспортних засобів. Місцева жителька загинула, ще потерпіло 8 громадян.

«У Броварах пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 14 транспортних засобів, а також 20 гаражних приміщень. В одному із багатоповерхових будинків сталася пожежа. Було евакуйовано 52 людини, серед них 3 дитини. Наразі вогонь ліквідували працівники ДСНС. Потерпіло 3 громадян, з них госпіталізовано місцеву жительку», – йдеться у повідомленні.

У поліції кажуть, що на Бучанщині сталося загоряння приватного будинку та 7 автомобілів. Пошкоджено 4 багатоквартирних та приватний будинки. Тілесних ушкоджень зазнали двоє чоловіків. Також пошкоджено відділ поліції міста Вишневе.

«На Фастівщині пошкоджено двоповерховий приватний будинок. На жаль, загинула 55-річна жінка, постраждав чоловік. В Обухівському районі 4 приватних будинки та 3 транспортних засоби зазнали пошкоджень. Жителя столичного регіону із травмами доставлено до лікарні. У Вишгороді пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки. Госпіталізовано жінку», – підсумували правоохоронці.

За даними президента Володимира Зеленського, у ніч проти 29 листопада Росія запустила по Україні близько 36 ракет і майже 600 дронів, внаслідок атаки загинуло троє людей.

«Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив глава держави.

Зеленський акцентував, що варто працювати, «не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію».

У Міненерго кажуть, у ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях,

Раніше, Києві та області близько 23:00 п’ятниці, 28 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Раніше було відомо про 29 постраждалих, серед них дитина, і двох загиблих. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

Місто Фастів на Київщині у результаті атаки знеструмлене.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.