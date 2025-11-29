Росія атакувала Україну 36 ракетами і майже 600 дронами, є влучання на 17 локаціях – ЗСУ

У ніч проти 29 листопада Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, основним напрямком удару РФ була Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу – 36 ракет та м різних типів:

596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 350 із них – «шахеди»);

типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 350 із них – «шахеди»); 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. – РФ);

(район пуску: Рязанська обл. – РФ); 23 крилатих ракет Х-101 «Іскандер-К» (райони пусків: Ростовська обл. – РФ);

(райони пусків: Ростовська обл. – РФ); 4 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пуску: Брянська, Ростовська обл. – РФ).

(район пуску: Брянська, Ростовська обл. – РФ). 4 керованих авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. – РФ).

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України», – кажуть у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

558 російських БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

4 балістичні ракети Іскандер-М;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

«Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях», – підсумували у ЗСУ.

За даними президента Володимира Зеленського, у ніч проти 29 листопада Росія запустила по Україні близько 36 ракет і майже 600 дронів, внаслідок атаки загинуло троє людей.

«Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив глава держави.

Зеленський акцентував, що варто працювати, «не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію».

У Міненерго кажуть, у ніч проти 29 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях,

Раніше, Києві та області близько 23:00 п’ятниці, 28 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Близько опівночі у столиці пролунали вибухи. Згодом до дронів додалась й балістика. Раніше було відомо про 29 постраждалих, серед них дитина, і двох загиблих. Надзвичайники врятували 4 людей, у тому числі дитину та маломобільну особу.

Місто Фастів на Київщині у результаті атаки знеструмлене. На Київщині відомо про загиблу жінку і восьмеро поранених.

Також сили РФ вдарили керованими авіабомбами по Харківщині – близько 20:30 в Харкові пролунали перші вибухи. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура області, внаслідок чого у побутових споживачів можуть спостерігатися перепади напруги.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



