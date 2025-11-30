На Харківщині через атаку російських дронів спалахнули пожежі, постраждав чоловік – ДСНС

У селі Плоске Куп’янського району на Харківщині через російську атаку безпілотників спалахнули пожежі, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, два дрони влучили у приватний сектор, через що спалахнули пожежі. Горів житловий будинок та господарська споруда, постраждав 52-річний чоловік.

«До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 15 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС, в тому числі медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади», – підсумували у ДСНС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.