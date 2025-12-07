На Харківщині через атаки РФ загинули двоє людей, ще восьмеро поранені – поліція

На Харківщині через російські атаки загинули двоє людей, ще восьмеро поранені, повідомляє у телеграмі Нацполіції.



7 грудня російські війська обстріляли Купʼянський та Чугуївський райони.



«Керованою авіацією ворог вдарив по селу Подоли. Від отриманих травм загинула 70-річна місцева жителька. Також постраждала жінка 68 років. Поранену доставили до лікарні», – йдеться у повідомленні.



Унаслідок обстрілів у Вовчанській громаді загинув чоловік, постраждали ще семеро людей, додають в поліції.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.