Григоров: російська армія атакувала Сумську громаду, поранена дитина

Російська армія атакувала ударними безпілотниками Сумську громаду, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 24 листопада.

Він уточнив, що ударів зазнає цивільна інфраструктура. У місті є перебої з електропостачанням. Крім того, армія РФ поцілила в житловий сектор одного зі старостинських округів.

«9-річна дитина поранена внаслідок ворожої атаки у Великочернеччинському старостаті Постраждалого госпіталізували. Медики обстежують дитину та надають необхідну допомогу», – додав згодом Григоров.





Сумська міська рада також повідомила, що через спричинені атакою перебої в електропостачанні знеструмлений один з водозаборів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



