Григоров: російська армія атакувала Сумську громаду, поранена дитина

Російська армія атакувала ударними безпілотниками Сумську громаду, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 24 листопада.
Він уточнив, що ударів зазнає цивільна інфраструктура. У місті є перебої з електропостачанням. Крім того, армія РФ поцілила в житловий сектор одного зі старостинських округів.
«9-річна дитина поранена внаслідок ворожої атаки у Великочернеччинському старостаті Постраждалого госпіталізували. Медики обстежують дитину та надають необхідну допомогу», – додав згодом Григоров.
Сумська міська рада також повідомила, що через спричинені атакою перебої в електропостачанні знеструмлений один з водозаборів.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
