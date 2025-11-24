Доступність посилання

Григоров: російська армія атакувала Сумську громаду, поранена дитина

Наслідки російської атаки на Суми, архівне фото
Російська армія атакувала ударними безпілотниками Сумську громаду, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 24 листопада.

Він уточнив, що ударів зазнає цивільна інфраструктура. У місті є перебої з електропостачанням. Крім того, армія РФ поцілила в житловий сектор одного зі старостинських округів.

«9-річна дитина поранена внаслідок ворожої атаки у Великочернеччинському старостаті Постраждалого госпіталізували. Медики обстежують дитину та надають необхідну допомогу», – додав згодом Григоров.


Сумська міська рада також повідомила, що через спричинені атакою перебої в електропостачанні знеструмлений один з водозаборів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


