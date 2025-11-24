МВА: троє людей у Чернігові постраждали через падіння російського дрона

У Чернігові російський «Шахед» впав на територію приватного підприємства, заявив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський 24 листопада.

«Постраждало 3 людини. Отримали осколкові поранення», – заявив він.

Ще один російський безпілотник, за даними Брижинського, впав у полі, без руйнувань і постраждалих.

Раніше голова міста повідомив про ще двох поранених через падіння іншого дрона в приватному секторі: «Унаслідок падіння загорівся будинок. Двоє людей постраждали. Вони отримали опіки».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







