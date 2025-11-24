Двоє людей постраждали внаслідок атаки РФ на Чернігів – МВА

Двоє людей постраждали у Чернігові внаслідок російської атаки, повідомив вранці 24 листопада очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

«Зафіксовано падіння «Шахеда» в приватному секторі. Унаслідок падіння загорівся будинок… Двоє людей постраждали. Вони отримали опіки», – написав Брижинський у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.