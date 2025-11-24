Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Війська РФ завдали удару по портовій інфраструктурі Одещини – ОВА

Рятувальники гасять пожежу, що виникла після російського удару по Одещині, жовтень 2025 року
Рятувальники гасять пожежу, що виникла після російського удару по Одещині, жовтень 2025 року

Російські військові в ніч проти 24 листопада завдали удару по півдню Одещини, атакувавши портову інфраструктуру, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання. На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідовано рятувальниками», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, дані про загиблих чи постраждалих не надходили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG