Війська РФ завдали удару по портовій інфраструктурі Одещини – ОВА

Російські військові в ніч проти 24 листопада завдали удару по півдню Одещини, атакувавши портову інфраструктуру, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання. На неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідовано рятувальниками», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, дані про загиблих чи постраждалих не надходили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.