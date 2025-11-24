У Херсоні через російський обстріл одна жінка загинула, ще одна поранена – ОВА

У Херсоні вранці 24 листопада внаслідок російського обстрілу загинула одна жінка, ще одна – зазнала поранення, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 09:00 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула 61-річна жінка… Також бригада «швидкої» доставила до лікарні 39-річну херсонку, яка дістала вибухову травму й уламкове поранення ноги. Вона отримує всю необхідну меддопомогу», – написав він у телеграмі.

Минулої доби, за словами Прокудіна, а області через російські удари постраждали п’ять людей.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі», – повідомив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.