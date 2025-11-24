Голова Херсонщини повідомив про ще одну загиблу та поранену через російські атаки

Російська армія атакувала селище Нововоронцовка дроном, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 24 листопада.

За його даними, удару зазнала адміністративна будівля в селищі. Загинула працівниця селищної ради.

«Медики до останнього боролися за життя 62-річної жінки, але поранення виявилися смертельними. Мої співчуття рідним і близьким», – повідомив Прокудін.

Крім того, поранень зазнала ще одна місцева жителька – 61-річну жінку госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги, повідомив голова області. Вона отримує необхідну медичну допомогу.

Раніше Прокудін повідомив, що в Херсоні вранці 24 листопада внаслідок російського обстрілу загинула одна жінка, ще одна – зазнала поранення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



