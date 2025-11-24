Міненерго: армія РФ атакувала енергооб’єкти у 4 областях, без світла – десятки тисяч споживачів

Російські військові вночі атакували енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської і Дніпропетровської областей, повідомило Міністерство енергетики України 24 листопада.

«Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині: без світла – понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Міненерго, внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 45 населених пунктах на Львівщині, заживлення усіх знеструмлених споживачів очікують до кінця доби.

«Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – наголосили у міністерстві.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.