На тлі даних про застосування «Циркона» в ОВА заявили про повторну атаку РФ промислової зони Сум

Російські війська два дні поспіль атакують безпілотниками промислову зону на околиці Сум, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Татаров.



За його словами, сили РФ вдруге прицільно влучили по території одного з підприємств – унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення. Попередньо, обійшлося без постраждалих.



Триває ліквідація наслідків.



Місцева влада рекомендує місцевим жителям зачинити вікна та обмежити перебування на відкритому повітрі (особливо дітям, літнім людям та тим, хто має хронічні захворювання дихальних шляхів).

Вранці російські війська завдали ракетного удару по Сумах. В ОВА повідомили, що унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вранці, за попередніми даними, сили РФ застосували ракету «Циркон» на Сумщині. Згодом Повітряні сили ЗСУ підтвердили застосування противником «Циркона», але не уточнили, де це сталося.

Читайте також: ОВА: на Одещина через атаку російських дронів було пошкоджено об’єкт енергетики, поранена людина

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



