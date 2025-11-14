Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Війська РФ вранці завдали ракетного удару по Сумах – влада

Наслідки російського удару по Сумщині, вересень 2025 року
Наслідки російського удару по Сумщині, вересень 2025 року

Російські війська вранці завдали ракетного удару по Сумах, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Близько 7:00 росіяни завдали ракетного удару по території Сумської громади. Попередньо – без жертв та постраждалих», – написав він у телеграмі.

За його даними, унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту.

Як повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, той вибух, який сьогодні почули жителі громади, був наслідком російського «прильоту» на околиці міста – ракета влучила в дорожнє покриття. Люди не постраждали.

Читайте також – Кличко: попередньо, через нічну атаку РФ у Києві загинули троє людей

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG