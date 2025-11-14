Війська РФ вранці завдали ракетного удару по Сумах – влада

Російські війська вранці завдали ракетного удару по Сумах, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Близько 7:00 росіяни завдали ракетного удару по території Сумської громади. Попередньо – без жертв та постраждалих», – написав він у телеграмі.

За його даними, унаслідок вибуху пошкоджено ділянку дороги у напрямку Старого Села, через що тимчасово обмежено рух транспорту.



Як повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, той вибух, який сьогодні почули жителі громади, був наслідком російського «прильоту» на околиці міста – ракета влучила в дорожнє покриття. Люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.