ОВА: внаслідок російських обстрілів Сумщини постраждало четверо людей

Сили РФ протягом дня атакували громади Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

За його даними, внаслідок російських ударів постраждало четверо людей.

«У Сумській громаді через атаки ворожих БпЛА поранені 12-річна дитина та 57-річний чоловік. Також по медичну допомогу звернулася 25-річна жінка, яка постраждала під час збиття російських безпілотників», – повідомив Григоров.

Також місцевий чиновник уточнив, що у Краснопільській громаді внаслідок російського обстрілу поранений 52-річний чоловік – його госпіталізували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.





За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.