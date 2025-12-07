Війська РФ вночі вдарили по енергоінфраструктурі у двох областях – Міненерго

Російські війська вночі завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема у місті Кременчук, та Чернігівщини, повідомляє у телеграмі пресслужба Міненерго.



У відомстві додають, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.



В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Після вчорашніх атак РФ обсяги обмежень були збільшені.

Читайте також – ОВА: після атаки РФ у Кременчуку та Горішніх Плавнях складна ситуація з електрикою

Російські війська вночі 7 грудня завдали масованого комбінованого удару по Полтавщині з застосуванням ракет і БпЛА. За даними місцевої влади, під ударом були кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія вночі атакувала 5 балістичними ракетами, зокрема «Кинджалами», та 241 БпЛА різних типів.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя, є пошкодження в семи областях. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які Росія випустила по Україні.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



