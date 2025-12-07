Федоров: через російський авіаудар по Оріхову поранена 71-річна жінка

Через російський авіаудар по Оріхову Запорізької області поранена 71-річна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



«Росіяни атакували прифронтове місто. Під завалами зруйнованого будинку опинилася місцева мешканка. Рятувальники деблокували постраждалу», – написав він у телеграмі.



Перед цим, за його даними, сили РФ атакували трьома КАБами одне із сіл Запорізького району – пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередач.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



