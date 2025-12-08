Російські обстріли прифронтових областей за добу: влада повідомляє про загиблих і поранених

Внаслідок російських обстрілів за попередню добу загинули четверо жителів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін вранці 8 грудня.

За його даними, обстріли спричинили пошкодження в Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

Зокрема, одна людина загинула в Лимані. У Дружківці двоє людей загинули, одна поранена. У Костянтинівці – один загиблий і двоє поранених.

«Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 12 дітей», – додав Філашкін.

Російські війська обстрілювали низку населених пунктів Херсонщини, заявив голова області Олександр Прокудін. Пошкоджені, зокрема, 11 приватних будинків, поштове відділення та автозаправна станція, двоє людей поранені.

Читайте також: Повітряні сили звітують про збиття 131 російського дрона протягом ночі

За даними очільника Харківщини Олега Синєгубова, протягом попередньої доби обстрілів зазнали 10 населених пунктів Харківської області. Загалом відомо про п’ятьох загиблих і 11 постраждалих.

«У селищі Старий Салтів загинули 49-річний і 66-річний чоловіки, постраждали чоловіки 37, 38, 41, 43, 47, 48 років та двоє 39-річних чоловіків; у сел. Борова постраждав 68-річний чоловік; у с. Верхня Самара Близнюківської громади постраждала 67-річна жінка; у с. Подоли Курилівської громади загинула 70-річна жінка, постраждала 68-річна жінка; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинули 68-річна жінка та 69-річний чоловік», – повідомив він.

Крім того, додав він, медики надали допомогу 27-річному чоловіку, який постраждав через вибух невідомого предмету в лісі біля села Боголюбівка Куньєвської громади.

Пошкодження зафіксовані в Богодухівському, Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах.

За даними голови Запорізької області Івана Федорова, через російські атаки в Запорізькому та Пологівському районах поранені шестеро людей. Загалом російська армія завдала 615 ударів по 20 населених пунктах області.





«Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури», – додав він.

Обстрілів також зазнала Чернігівщина. За даними голови області В’ячеслава Чауса, в регіоні зафіксували 70 вибухів, четверо людей постраждали.

«Цієї ночі ворожий удар прийшовся поруч із багатоповерхівкою в Чернігові. Звичайний житловий район у центрі міста. Попередньо, троє людей травмовані.Багато руйнувань: будинок, дитячий садочок, автівки і бізнес. Був пошкоджений зовнішній газопровід – через це спалахнула пожежа. Оперативно спрацювали вогнеборці», – заявив Чаус.

Ще одна людина постраждала в Новгород-Сіверському районі – госпіталізували господиню житлового будинку, який постраждав через удар по Семенівці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Зруйнований вокзал та житлові будинки: Київщина після масованої атаки РФ (фотосвідчення)















