Макрон у Лондоні: «у нас багато козирів» щодо переговорів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що західна коаліція має сильні позиції у мирних переговорах, має «багато козирів».



«Мені здається, що в нас на руках багато козирів. Українці продовжують чинити опір у цій війні. Російська економіка починає відчувати труднощі, особливо після наших останніх санкцій», – сказав він перед початком зустрічі у Лондоні за участі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента України Володимира Зеленського.

Як анонсувалося, ця зустріч у Лондоні стосуватиметься ситуації на фронті та перебігу консультацій у межах американського посередництва.

Фразу про «карти на руках» неодноразово використовував президент США Дональд Трамп. Вперше вона прозвучала на адресу Зеленського в лютому під час суперечки в Білому домі.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.