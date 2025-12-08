Генсекретар НАТО зустрінеться із Зеленським і лідерами ЄС у Брюсселі сьогодні – анонс

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує 8 грудня зустрітися з президентом України, лідерами Європейської ради та Європейської комісії в своїй резиденції – про це повідомила пресслужба альянсу.

«Пан Марк Рютте прийме президента України Володимира Зеленського, президента Європейської ради Антоніу Кошту та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн в своїй офіційній резиденції в Брюсселі», – йдеться в анонсі.

Спілкування з журналістами не планують.

Читайте також: Умєров: сьогодні Зеленському нададуть «повну інформацію» про діалог зі США

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо в коментарі Радіо Свобода не стала вдаватися в деталі порядку денного цієї зустрічі. Водночас, за її словами, ймовірні теми обговорення «чітко видно на тлі поточних дискусій щодо миру в Україні».

Тим часом медіа повідомляють із посиланням на радника Зеленського Дмитра Литвина, що він прибув до Лондона.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в Лондоні плануються переговори з президентом України Володимиром Зеленським, британським прем’єр-міністром Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.



