«Італія передасть Україні генератори»: Мелоні – за підсумками розмови з Зеленським

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським напередодні його візитів до Лондона, Брюсселя і Рима, повідомила канцелярія італійського уряду.

Головною темою розмови стали консультації щодо дипломатичних зусиль, які Зеленський проводить із європейськими партнерами у межах пошуку шляхів досягнення миру.

Мелоні засудила нову хвилю російських ударів по цивільній інфраструктурі України та заявила про відправлення допомоги для підтримки енергосистеми та населення. За її словами, генератори, вироблені італійськими компаніями, прибудуть в Україну вже «найближчими тижнями».

Очільниця італійського уряду вкотре висловила підтримку переговорному процесу та зусиллям США, спрямованим на пошук шляху до «справедливого і тривалого миру».

Згодом розмову з Мелоні підтвердив й президент України Володимир Зеленський: «дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія».

Український лідер уточнив, що сторони обговорили результати спілкування з американською стороною і наявні перспективи та складнощі.

«Ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни. Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни. Готуємо спільну роботу в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала», – підсумував Зеленський.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».

У суботу, 6 грудня, посол США при НАТО Метью Вітакер під час виступу на форумі в Досі зазначив, що Україна та Росія зараз можуть бути «ближче, ніж будь-коли» до мирної угоди за весь час повномасштабної війни.