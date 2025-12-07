Келлог: «ми перебуваємо на останніх 10 метрах до завершення війни РФ»

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що мирна угода щодо завершення війни Росії проти України нібито вже виходить на фінішну пряму. Про це він сказав на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

«Коли говоримо про Україну, де ми перебуваємо сьогодні порівняно з тим, де ми були рік чи два роки тому, якщо ви військовий, особливо піхота, ви розумієте, що останні 10 метрів до мети завжди є найскладнішими. І я думаю, що ми перебуваємо на останніх 10 метрах спроби завершити цей конфлікт», – сказав він на форумі.

За його словами, зараз увага зосереджена на питаннях Донецької області та Запорізької АЕС, яку окупували російські війська.

Келлог вважає, що «решта речей вирішаться досить добре».

Спецпредставник президента США нагадав, що масштаб цієї війни безпрецедентний, коли йдеться про регіональний конфлікт.

«Радянський Союз залишив Афганістан, втративши 18 000 (військових). Ми залишили В'єтнам, втративши 58 000. Росія та Україна разом втратили понад два мільйони. Подумайте про це. Це жахливі цифри. І тому нам потрібно завершити конфлікт... Тож я думаю, що ми майже на місці», – сказав він.

Спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що залишилося «два метри» до завершення війни РФ в Україні, і підтримав мирну ініціативу адміністрації Дональда Трампа, яку

23 листопада у день зустрічі у Женеві представників США, України і країн Європи щодо мирної ініціативи Трампа заявив, що залишилося «два метри» до завершення війни РФ в Україні.

Читайте також: Україна і Росія зараз можуть бути «ближче, ніж будь-коли» до мирної угоди – Вітакер

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 6 грудня повідомив, що разом Андрієм Гнатовим та Рустемом Умєровим провели «довгу й змістовну» телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За даними видання Axios, ця розмова тривала близько двох годин, а обговорення питання територій було складним. Як пише видання, Росія все ще вимагає від України виведення військ з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для подолання цього питання.

«Ще одним ключовим питанням були гарантії безпеки США Україні. Одне джерело повідомило, що сторони досягли значного прогресу та наблизилися до згоди, але потрібно більше працювати, щоб обидві сторони однаково тлумачили проект гарантій безпеки», – зазначає Axios.



