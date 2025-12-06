Макрон анонсував зустріч із Зеленським, Стармером і Мерцом у Лондоні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у соцмережі Х, що у понеділок, 8 грудня, відвідає Лондон, де проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, британським прем’єр-міністром Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також президент Франції наголосив, що Росія «обрала ескалацію і не шукає миру», та засудив масовані нічні удари по Україні, які були спрямовані зокрема по енергетичній і залізничній інфраструктурі. Він підкреслив необхідність продовжувати тиск на Москву, щоб «змусити її обрати мир».

За словами Макрона, переговори у Лондоні стосуватимуться ситуації на фронті та перебігу консультацій у межах американського посередництва.

Французький президент наголосив, що Україна може розраховувати на «непохитну підтримку» Парижа. Він нагадав про роботу «коаліції охочих» та взаємодію зі США, спрямовану на надання Україні необхідних гарантій безпеки. Макрон підкреслив, що «без таких гарантій не може бути міцного і тривалого миру, а події в Україні безпосередньо впливають на безпеку всієї Європи».

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».

У суботу, 6 грудня, посол США при НАТО Метью Вітакер під час виступу на форумі в Досі зазначив, що Україна та Росія зараз можуть бути «ближче, ніж будь-коли» до мирної угоди за весь час повномасштабної війни.



