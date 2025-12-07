«Безпекові питання і підтримка нашого захисту»: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень

Головними темами під час консультацій з європейськими лідерами стануть безпекові питання та довгострокове фінансування для України, зазначив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

«Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень – будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах», – розповів президент.

Зеленський повідомив, що представники України цими днями провели «предметні розмови» з представниками президента Сполучених Штатів Америки, і зараз секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та Андрій Гнатов, начальник Генштабу – на шляху в Європу. Президент очікує від них «детальну інформацію про все, все, що було сказано американським представникам у Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці в переговорах з нами, з «рускімі».

«Вчора ми говорили зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером – я дякую за готовність працювати разом 24 на 7. Американські представники знають базові українські позиції, це була розмова конструктивна, хоч і непроста», – зазначив президент.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у понеділок, 8 грудня, відвідає Лондон, де проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, британським прем’єр-міністром Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Також президент Франції наголосив, що Росія «обрала ескалацію і не шукає миру», та засудив масовані нічні удари по Україні, які були спрямовані зокрема по енергетичній і залізничній інфраструктурі. Він підкреслив необхідність продовжувати тиск на Москву, щоб «змусити її обрати мир».

За словами Макрона, переговори у Лондоні стосуватимуться ситуації на фронті та перебігу консультацій у межах американського посередництва.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».

У суботу, 6 грудня, посол США при НАТО Метью Вітакер під час виступу на форумі в Досі зазначив, що Україна та Росія зараз можуть бути «ближче, ніж будь-коли» до мирної угоди за весь час повномасштабної війни.