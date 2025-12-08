Коломойського не доставили до суду, засідання перенесли

Судове засідання справи щодо Ігоря Коломойського перенесли – бізнесмена не доставили до суду через нібито зламаний транспорт, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.



Засідання Подільського райсуду Києва мало відбутися у кримінальному провадженні щодо збитків «Приватбанку» та «Укрнафті». Його перенесли на 11 грудня.



Раніше пресслужба Ігоря Коломойського запрошувала журналістів та представників громадськості прийти на це судове засідання.



Захисники Коломойського кажуть, що останнім часом така ситуація повторюється не вперше. Адвокати і не розраховували, що бізнесмена доставлять до суду.



«Повна ізоляція Ігоря Валерійовича від доставки у будь-які судові засідання триває вже фактично чотири тижні, але питання в тому, що фактично про поламану машину – це вже вдруге. Хочу акцентувати увагу на тому, що це була абсолютно прогнозована ситуація. Ми фактично і не розраховували то, що його доставлять до суду», – сказав адвокат Олег Пушкар.



Водночас захисник Коломойського заявив, що жодних гучних заяв зі сторони бізнесмена не планувалося, мова йшла лише за можливості про спілкування та відповіді на запитання медіа.



«Я, як захисник, проти цих запитань. Тому що, по-перше, бачите, він в суді порозмовляв з людьми, 4 тижні він взагалі нікуди не виїжджає. Машина ламається, хтось хворіє, транспорту немає і так далі», – додав Пушкар.