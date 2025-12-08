ОВА: сили РФ артилерією та дронами атакували Нікопольщину, є постраждалі та пошкодження

Російські війська протягом дня з важкої артилерії та FPV-дронами атакували Нікопольщину, постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його словами, постраждали чоловік 67 років і 61-річна жінка, їм надали необхідну допомогу.

«Понівечені інфраструктура, підприємство, заклад освіти, заправка, теплиці, лінія електропередач. Зайнялася оселя місцевих, ще 9 пошкоджено. Потрощено 5 господарських споруд, одна зруйнована вщент. Знищений також дачний будинок», – написав він у телеграмі.

Гайваненко також повідомив про атаку FPV-дрон на Зеленодольську громаду Криворіжжя – пошкоджена інфраструктура.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



