ОВА: Сумська громада другий день поспіль перебуває під постійними атаками БпЛА, є постраждалі

Наслідки російських атак на Сумщині, фото архівне
Сумська громада другий день поспіль перебуває під постійними атаками російських БпЛА, постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, є влучання у Сумах, Стецьківському та Піщанському старостатах – пошкоджена цивільна інфраструктура.

Григовов повідомив, що у Піщанському старостаті внаслідок обстрілу постраждало подружжя – їх госпіталізують.

За даними місцевої влади, минулої доби у Сумській громаді поранені 12-річна дитина, 57-річний чоловік та 25-річна жінка через атаки БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


