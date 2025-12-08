ОВА: Сумська громада другий день поспіль перебуває під постійними атаками БпЛА, є постраждалі

Сумська громада другий день поспіль перебуває під постійними атаками російських БпЛА, постраждали двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.



За його словами, є влучання у Сумах, Стецьківському та Піщанському старостатах – пошкоджена цивільна інфраструктура.

Григовов повідомив, що у Піщанському старостаті внаслідок обстрілу постраждало подружжя – їх госпіталізують.

За даними місцевої влади, минулої доби у Сумській громаді поранені 12-річна дитина, 57-річний чоловік та 25-річна жінка через атаки БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



