ВАКС обрав запобіжний захід помічнику Скороход

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід помічнику народного депутата у вигляді застави 1,514 мільйона гривень, повідомила у фейсбуці пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

«8 грудня 2025 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави до помічника народного депутата, якого спільно з нардепом та ще однією особою викрили на підбуренні до надання неправомірної вигоди за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки», – йдеться у повідомленні.

На підозрюваного покладено, зокрема, обов’язок носити електронний засіб контролю, здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом, не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду.

САП не уточнює прізвище народного депутата, але з фабули справи зрозуміло, що йдеться про Анну Скороход, якій днями повідомили про підозру.

7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід спільнику нардепа, яких підозрюють у «продажу» санкцій від РНБО за хабар у розмірі 250 тисяч доларів.

5 грудня Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру народній депутатці, яка, як стверджують правоохоронці, очолювала злочинну групу. За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію-конкурента. У НАБУ заявили, що підозрювані стверджували, що мають можливість передати кошти за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам РНБО.

Крім народної депутатки, підозру за статтею Кримінального кодексу «Пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі» оголосили її помічнику і спільнику.

Анна Скороход підтвердила, що 5 грудня після обшуків в її помешканні у справі про хабар правоохоронці вручили їй підозру. Проте, за словами Скороход, вони «нічим не змогли це підкріпити», і вона не арештована.

Як заявила депутатка, гроші, вилучені під час обшуків, – не її. Також вона звинуватила НАБУ в «маніпуляції» і публікації «фейкових фото».

У 2019 році Анна Скороход входила до складу владної фракції «Слуга народу», але була виключена з фракції через голосування всупереч позиції «Слуги народу».



