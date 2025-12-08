Російські БпЛА масовано атакують Суми, місто знеструмлене – ОВА

Сумська громада під масованою атакою російських БпЛА по об’єктах енергетичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, лише за пів години війська РФ спрямували по місту понад десяток ударних дронів.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

В ОВА повідомили, що у Сумах відсутнє електропостачання, частина критичної інфраструктури працює на резервних джерелах живлення.

«Сумиобленерго» повідомили, що через військову агресію РФ є знеструмлення в Сумах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.