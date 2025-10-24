Стармер: «коаліція охочих» підтримує ППО України, Києву нададуть понад 5000 багатоцільових ракет

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що «коаліція рішучих» розробила для України мирний план до кінця 2025 року.

«Ми разом розробили конкретний план до кінця року. В першу чергу ми будемо робити все, щоб російська нафта і газ були зняті з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність», – сказав він після зустрічі «коаліції охочих».

По-друге, за його словами, Росія має платити за війну, репарації мають надійти до України.

«Третє – ми підтримаємо протиповітряну оборону України, щоб боронити цивіьлних, захистити інфраструктуру. Наша програма дає понад п'ять тисяч ракет багатоцільових, 140 ракет уже надійшло позапланово, щоб посилити ППО напередодні зимового періоду», – сказав Стармер.



Він також повідомив, що Лондон надаватиме більше британських ракет Україні – уже останніми тижнями це робить.



Стармер додав, що «коаліція охочих» підтримуватиме тиск на Путіна на полі бою та в економіці, бо це «єдиний спосіб змінити його думку і підштовхнути до столу переговорів».

Зустріч «коаліції охочих» відбулася через день після того, як на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти угоди про використання заморожених державних активів Росії для фінансування України після того, як Бельгія, де зберігається більшість грошей, висловила правові та технічні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

Однак, за участі Зеленського, лідери ЄС зобов’язалися «забезпечити покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років», заявив після саміту президент Європейської Ради Антоніо Кошта.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України тагазову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджені графіки погодинних відключень, сьогодні вони діють у більшості областей України з 07:00 до 23:00.



