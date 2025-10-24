Путін штовхає Україну до «гуманітарної катастрофи» – Зеленський

Український президент Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін штовхає Україну до «гуманітарної катастрофи».



«Путін не показує, що хоче зупинити війну», – сказав він на початку двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Зеленський також подякував Британії за допомогу, за те, що «ми не самі в цій ситуації – з самого початку війни, але особливо зараз, це дуже важливо».

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджені графіки погодинних відключень, сьогодні вони діють у більшості областей України з 07:00 до 23:00.

Напередодні уряд виділив із резервного фонду держбюджету 8,4 мільярда гривень на опалювальний сезон, ці кошти отримає компанія «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.

У КМУ заявили, що це рішення дозволить уникнути «перебоїв у теплопостачанні, зменшити ризики надзвичайних ситуацій техногенного характеру, і підтримати стабільну роботу енергосистеми».



