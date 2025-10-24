Зеленський прибув до резиденції британського прем’єра Стармера

Президент України Володимир Зеленський прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії, де його зустрів голова британського уряду Кір Стармер.

На Даунінг-стріт у Зеленського відбудеться зустріч з Стармером, а потім вони приєднатися до інших європейських лідерів, які беруть участь у заході «коаліції охочих», щоб обговорити посилення обороноздатності України.

Перед цим, за даними британських медіа, Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом III.

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликатиме союзників надати Україні більше далекобійних ракет, коли прийматиме Зеленського в Лондоні на зустрічі «коаліції охочих», групи з понад 20 країн. Деякі лідери візьмуть участь у відеоконференції.

Прихильники Києва хочуть посилити тиск на Москву, щоб вона припинила війну або принаймні погодилася на припинення вогню, що РФ поки що відхиляє.

Зустріч «коаліції охочих» відбувається через день після того, як на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти угоди про використання заморожених державних активів Росії для фінансування України після того, як Бельгія, де зберігається більшість грошей, висловила правові та технічні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

Однак, за участі Зеленського, лідери ЄС зобов’язалися «забезпечити покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років», заявив після саміту президент Європейської Ради Антоніо Кошта.

Візит Зеленського відбувається через два дні після того, як Сполучені Штати вперше з початку другого терміну президентства Дональда Трампа в січні запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл».



Європейський Союз наслідував цей приклад 23 жовтня, погодившись на «посилену заборону на транзакції» щодо «Роснефти» та «Газпромнефти», дочірньої компанії державного російського газового гіганта «Газпром». Він також запровадив санкції проти російського зрідженого природного газу (ЗПГ) та обмежив пересування російських дипломатів у межах ЄС. Велика Британія минулого тижня запровадила санкції проти «Роснефти» та «Лукойл».