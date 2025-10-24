Міненерго: війська РФ завдали ударів по енергетичних об’єктах у трьох областях України

Російські військові завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської і Сумської областей, повідомили в Міністерстві енергетики України.

За повідомленням, складною залишається і ситуація на Чернігівщині.

«На сьогодні заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть у більшості областей України з 07:00 до 23:00», – заявили в Міненерго, закликавши раціонально використовувати електроенергію.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.