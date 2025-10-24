На Кіровоградщині 19 населених пунктів залишилися без світла через удар РФ – ОВА

Російські війська в ніч проти 24 жовтня атакували критичну інфраструктуру Кіровоградщини, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Цієї ночі – чергова ворожа атака по обʼєктах критичної інфраструктури області. Цього разу на території Новоукраїнського району… Без світла – 19 населених пунктів. Наразі триває ліквідація наслідків», – зазначив він.

За словами Райковича, попередньо, минулося без жертв.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали гасіння пожеж на кількох локаціях, що виникли після удару РФ по Кіровоградщині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.