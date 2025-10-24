«Укрзалізниця» попередила про затримки поїздів у трьох областях через російські обстріли

«Укрзалізниця» повідомляє, що рух поїздів на Кіровоградщині, Харківщині й Сумщині ускладнений через пошкодження інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

«Задіюємо комбіноване транспортування, резервну тягу і подекуди об’їзні маршрути», – заявили в «УЗ».

За даними компанії, на Кіровоградщині внаслідок обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. «Пожежі оперативно ліквідовані, постраждалих немає (адже всі вчасно перемістились в укриття), габарит відновлено по обох коліях. Втім, затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами: 51/52 Одеса – Запоріжжя, 127/128 Львів – Запоріжжя, 7/8 Харків – Одеса, 53/54 Дніпро – Одеса», – йдеться в повідомленні. Середній час затримки складає більше ніж дві години.

У Харківській області через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

«Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ – Одеса – Краматорськ. Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ – Львів. Попри затримку й обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, двох котів і песика. Надалі сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди: №102 Херсон – Краматорськ, №104 Львів – Краматорськ, №712 Київ – Краматорськ», – йдеться в повідомленні.

У Сумській області, як повідомили в «Укрзалізниці», застосовується комбінована логістика: потяг + автобус.

«Зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми – Київ», – зазначили в компанії.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.