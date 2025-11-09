Трамп пообіцяв виплатити кожному американцю по 2000 доларів з доходів від мит, але є винятки

Президент США Дональд Трамп заявив, що уряд виплатить більшості громадян «дивіденди» у розмірі щонайменше 2000 доларів кожному.

«Кожному виплатять дивіденди на суму щонайменше $2 000 (крім людей з високим доходом!)», – написав він у Truth Social.

Але він не уточнив термінів виконання своєї обіцянки та який рівень доходів вважатиметься високим.

У своєму дописі Трамп похвалив економіку США, заявивши, що тарифи принесуть «трильйони доларів», які незабаром можна буде використати для початку погашення величезного боргу країни.

«Люди, які проти тарифів, – дурні!» – написав він, заявивши, що Сполучені Штати є «найбагатшою та найшанованішою країною у світі», де «майже немає інфляції та рекордна ціна на фондовому ринку».

У США вже 40-й день триває урядовий шатдаун, який вже став найтривалішим в історії країни.

Попередній рекорд був установлений на початку 2019 року, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді шатдаун тривав 34 дні та 21 годину.

Конгрес не може домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягають на продовженні податкових пільг на медичне страхування та виділення коштів на програми пільгової охорони здоров’я. Республіканці підтримати ці вимоги відмовляються.