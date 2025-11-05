Шатдаун у США став найтривалішим в історії країни і триває далі

Урядовий шатдаун, що триває в США, став найтривалішим в історії країни, повідомляє NBC News.

Тимчасове зупинення роботи уряду США, що виникає, коли конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів, розпочалося 1 жовтня і триває вже 36-й день.

Попередній рекорд був установлений на початку 2019 року, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді шатдаун тривав 34 дні та 21 годину.

Конгрес не може домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягають на продовженні податкових пільг на медичне страхування та виділення коштів на програми пільгової охорони здоров’я. Республіканці підтримати ці вимоги відмовляються.

Для ухвалення бюджету простої більшості, яку республіканці мають в обох палатах Конгресу, недостатньо. У Сенаті головний фінансовий документ США мають схвалити щонайменше 60 депутатів зі 100.

Через шатдаун 650 тисяч федеральних держслужбовців перебувають у неоплачуваних відпустках. Ще 600 тисяч людей, які працюють у критично важливих областях, змушені працювати, не отримуючи зарплату (зазвичай після завершення шатдауну відпрацьований час оплачують).