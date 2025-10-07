Сенат США провалив голосування щодо фінансування, шатдаун продовжується

Сенат США знову не зміг схвалити законопроєкт республіканців, який передбачав тимчасове фінансування уряду.

Сенатори, які вп’яте не схвалили законопроєкт Палати представників, не змогли здобути необхідної більшості, проголосувавши 52 до 42.



Сенатори-демократи Кетрін Кортез Масто та Джон Феттерман, а також незалежний сенатор Ангус Кінг проголосували разом з більшістю республіканців за схвалення законопроєкту. Як і під час попередніх голосувань, сенатор-республіканець Ренд Пол був єдиним республіканцем, який проголосував проти схвалення цього заходу.

Республіканцям потрібно 60 голосів, щоб схвалити законопроєкт. Це означає, що їм потрібно буде отримати сім голосів демократів, якщо всі законодавці-республіканці проголосують за нього.

Шатдаун, тобто тимчасове припинення роботи федерального уряду США, офіційно стартував 1 жовтня.

Білий дім увечері 30 вересня офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду. Це сталося після того, як Сенат не ухвалив запропонований Республіканською партією законопроєкт про витрати, який тимчасово, до 21 листопада, мав забезпечити фінансування федеральних агентств.

Шатдаун означає, що тисячі державних службовців будуть відправлені у відпустку, а інші будуть змушені працювати без зарплати, доки фінансування не буде відновлене. Частина федеральних агентств і служб також може бути закрита. Деякі федеральні службовці можуть втратити роботу назавжди.

У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. В умовах, коли бюджет на поточний фінансовий рік не ухвалений Конгресом і не підписаний президентом, фінансування федеральних установ зазвичай здійснюється на підставі резолюцій щодо тимчасового продовження асигнувань на рівні попереднього фінансового року.