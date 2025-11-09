Через шатдаун у США було призупинено експорт зброї на понад 5 млрд доларів, частину її могла отримати Україна – ЗМІ

Через тривале часткове закриття уряду США було призупинено експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для союзників по НАТО та України. Про це пише видання Axios.

Зокрема, постраждали поставки ракет AMRAAM, систем Aegis та HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі. ЗМІ зазначає, що кінцеве місце призначення експорту незрозуміле, але зброю, яку продають союзникам по НАТО, часто передають для допомоги Україні.

За словами одного з високопосадовців Держдепу США, шатдаун шкодить як союзникам і партнерам США, так і американській промисловості, яка «постачає багато із цих критично важливих засобів за кордон». Він зазначає, що незавершені транзакції включають як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензування приватних оборонних компаній США на експорт зброї.

Axios зауважує, що процес продажу американської зброї зазвичай був простим, але закон про контроль за експортом зброї вимагає від Конгресу перегляду пропозицій щодо продажу зброї.

Багато співробітників Державного департаменту, чиїм обов'язком є інструктаж персоналу комітетів Конгресу та забезпечення завершення процесу, були відправлені у відпустці, що спричинило уповільнення.

Минулого місяця Бюро політично-військових справ Держдепу працювало приблизно на чверть свого звичайного штату для підтримки продажу зброї, повідомив високопосадовець Axios.

«Демократи затримують продаж критично важливої зброї, зокрема нашим союзникам по НАТО, що шкодить промисловій базі США та ставить під загрозу нашу безпеку та безпеку наших партнерів», – заявив представник Держдепу Томмі Піготт.



Голова комітету з міжнародних відносин Сенату Джеймс Ріш наголосив, що через бюрократичну паузу Китай і Росія отримують перевагу, тоді як «оборонна база США страждає, а потреби наших союзників залишаються незадоволеними».

Урядовий шатдаун, що триває в США, став найтривалішим в історії країни. Тимчасове зупинення роботи уряду США, що виникає, коли Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів, розпочалося 1 жовтня і триває вже 40-й день.

Попередній рекорд був установлений на початку 2019 року, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді шатдаун тривав 34 дні та 21 годину.

Конгрес не може домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягають на продовженні податкових пільг на медичне страхування та виділення коштів на програми пільгової охорони здоров’я. Республіканці підтримати ці вимоги відмовляються.

Через шатдаун 650 тисяч федеральних держслужбовців перебувають у неоплачуваних відпустках. Ще 600 тисяч людей, які працюють у критично важливих областях, змушені працювати, не отримуючи зарплату (зазвичай після завершення шатдауну відпрацьований час оплачують).



