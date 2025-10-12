Венс попередив про можливі «глибші» скорочення федеральних працівників у США на тлі шатдауну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 12 жовтня заявив, що чим довше триватиме шатдаун, тобто тимчасове припинення роботи федерального уряду США, тим «глибшими» будуть скорочення для федеральних працівників.

«Чим довше це триватиме, тим глибшими будуть скорочення. Деякі з цих скорочень будуть болісними. Це не та ситуація, яка нам подобається», – сказав Венс в ефірі каналу Fox News.

За словами віцепрезидента США, з 12-им днем шатдауну нові скорочення будуть «болючими», навіть попри те, що адміністрація Трампа працює над тим, щоб виплатити зарплату військовим і зберегти деякі послуги для американців з низьким рівнем доходу, включаючи продовольчу допомогу.

Продовження шатдауну в США посилює невизначеність, з якою стикаються сотні тисяч людей, які вже перебувають у відпустці без збереження заробітної плати на тлі глухого кута в Конгресі. Офіс менеджменту і бюджету заявив, що понад чотири тисячі федеральних службовців незабаром будуть звільнені у зв’язку з призупиненням роботи уряду.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація знайшла спосіб виплатити зарплати військовим на тлі шатдауну, і що він наказав голові Пентагону Піту Геґсету «використати всі наявні кошти для виплати військовим 15 жовтня».

Трамп не назвав джерел фінансування чи загальну суму, яка буде використана для виплати зарплат військовим.

Шатдаун (тимчасове припинення роботи федерального уряду США) офіційно стартував 1 жовтня.

Білий дім увечері 30 вересня офіційно оголосив про неминуче припинення роботи американського уряду. Це сталося після того, як Сенат не ухвалив запропонований Республіканською партією законопроєкт про витрати, який тимчасово, до 21 листопада, мав забезпечити фінансування федеральних агентств.

Республіканці підготували тимчасовий законопроєкт для фінансування уряду до 21 листопада, але демократи наполягають на тому, щоб у ньому були враховані їхні вимоги щодо охорони здоров’я. Вони хочуть скасувати скорочення Medicaid, які містяться в масштабному законопроєкті президента Дональда Трампа, ухваленому цього літа, а також продовжити податкові пільги, які роблять страхові внески за медичне страхування доступнішими для мільйонів людей, які купують страхування через ринки, створені в рамках Закону про доступне медичне обслуговування (Affordable Care Act).

Республіканці вважають, що пропозиція демократів є неприйнятною. Жодна зі сторін не демонструє готовності до поступок.

Шатдаун означає, що тисячі державних службовців відправляють у відпустку, а інші будуть змушені працювати без зарплати, доки фінансування не буде відновлене. Частина федеральних агентств і служб також може бути закрита. Деякі федеральні службовці можуть втратити роботу назавжди.

У США фінансовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. В умовах, коли бюджет на поточний фінансовий рік не ухвалений Конгресом і не підписаний президентом, фінансування федеральних установ зазвичай здійснюється на підставі резолюцій щодо тимчасового продовження асигнувань на рівні попереднього фінансового року.