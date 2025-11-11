США: Сенат проголосував за припинення шатдауну та направив законопроєкт до Палати представників

У понеділок Сенат США схвалив компроміс, який покладе край найтривалішому в історії США закриттю уряду (шатдаун), поклавши кінець тижневій патовій ситуації.

Голосування 60-40 пройшло за підтримки майже всіх республіканців і восьми демократів, які безуспішно намагалися пов’язати фінансування уряду з субсидіями на охорону здоров’я.

Хоча угода передбачає голосування в грудні щодо цих субсидій, які приносять користь 24 мільйонам американців, вона не гарантує, що вони будуть продовжені.

Угода відновить фінансування федеральних агентств, яке законодавці дозволили припинити 1 жовтня, і зупинить кампанію президента Дональда Трампа зі скорочення федерального персоналу, запобігаючи будь-яким звільненням до 30 січня.

Після того, як Сенат ухвалив законопроєкт про фінансування, він переходить до Палати представників, яку, як і Сенат, контролюють республіканці.

Очікується, що розгляд документа відбудеться вже в середу.

Урядовий шатдаун, що триває в США, став найтривалішим в історії країни.

Тимчасове зупинення роботи уряду США, що виникає, коли Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів, розпочалося 1 жовтня.

Попередній рекорд був установлений на початку 2019 року, під час першого терміну Дональда Трампа. Тоді шатдаун тривав 34 дні й 21 годину.

Для ухвалення бюджету простої більшості, яку республіканці мають в обох палатах Конгресу, недостатньо. У Сенаті головний фінансовий документ США мають схвалити щонайменше 60 депутатів зі 100.

Конгрес не міг домовитися про фінансування уряду, оскільки демократи наполягають на продовженні податкових пільг на медичне страхування й виділення коштів на програми пільгової охорони здоров’я. Республіканці підтримати ці вимоги відмовляються.



