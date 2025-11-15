«Кривава бійня»: Трамп заявив, що війна в Україні має завершитися у «найкоротші терміни»

Президент США Дональд Трамп заявив, що бойові дії в Україні мають завершитися у «найкоротші терміни», назвавши війну «жахливою кривавою бійнею» та «найбільшою з часів Другої світової». Про це він сказав в інтерв’ю каналу GB News.

За словами Трампа, Вашингтон працює над посиленням міжнародного тиску на Москву, зокрема, через обмеження торгівлі нафтою за участі Індії та інших країн. Він висловив переконання, що цей підхід допоможе просунутися до припинення війни.

Американський президент заявив, що «лише за останній місяць у бойових діях загинули близько 25 тисяч військових із обох сторін». Він також нагадав, що раніше розраховував швидко налагодити врегулювання завдяки, як він вважав, «дуже хорошим стосункам» із президентом РФ Володимиром Путіним.

Трамп додав, що у дипломатії покладається на «жорсткі економічні аргументи», згадавши, як, за його словами, погрожував Індії та Пакистану зупинкою торгівельних угод під час їхнього загострення: «Через 48 годин конфлікт було владнано».

Раніше, 30 жовтня, після переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном в південнокорейському Пусані, Трамп говорив, що в російсько-українській війні «сторони в глухому куті», і «іноді треба дати їм воювати, мабуть».

2 листопада Трамп знову заявив, що не розглядає можливість постачання ракет «Томагавк» Києву. Раніше Трамп час від часу натякав, що Сполучені Штати можуть надати Україні «Томагавки», хоча останнім часом він виступає проти цієї ідеї.

Згодом, 7 листопада, Трамп заявив, що в питанні завершення війни, яку Росія веде проти України, досягнутий «значний прогрес».