Вірменія та Азербайджан відмовилися від обопільних територіальних претензій – текст мирної угоди

Вірменія та Азербайджан відмовилися від територіальних претензій один до одного. Це випливає із тексту «угоди про встановлення миру та міждержавних відносин» між Азербайджаном та Вірменією, який сторони опублікували 11 серпня.

Згідно з цією публікацією, договір складається з 17 статей.

У ньому Вірменія та Азербайджан відмовляються від обопільного застосування сили. Договір передбачає відмову від розміщення третіх сил на кордоні двох країн. Делімітацію кордону буде проведено на базі окремої угоди.

Після набрання договором чинності Азербайджан і Вірменія мають намір відкликати подані один проти одного до міжнародних судів скарги, а також створити спільну комісію для контролю за виконанням мирної угоди.

До цього про параметри угоди було відомо мало. Минулого тижня президент Азербайджану Ільгам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян парафували угоду в Білому домі у присутності американського президента Дональда Трампа. Таким чином сторони підтвердили, що згодні з текстом документа і не виступатимуть за зміну формулювань.

Трамп 8 серпня похвалив Алієва та Пашиняна як «двох дуже розумних лідерів», які «увійдуть в історію завдяки досягненню цих угод і прагненню до постійного миру після десятиліть конфлікту».

«Вірменія та Азербайджан зобов’язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю, подорожі та дипломатичні відносини, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність один одного», – сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявив, що 8 серпня в Білому домі він прийматиме лідерів Азербайджану і Вірменії на «офіційній церемонії підписання мирної угоди», яка може покласти край десятиліттям конфлікту між країнами.



