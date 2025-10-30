Від російського удару 30 жовтня постраждали 10 регіонів України – Зеленський

Росія вночі та зранку 30 жовтня завдала складного комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, заявив президент Володимир Зеленський.

«Багато було збито, але, на жаль, є влучання. Пошкоджено звичайні житлові будинки в Запоріжжі, є руйнування гуртожитку. Відомо про десятки постраждалих унаслідок удару, серед них п’ятеро дітей. Дві людини, на жаль, загинули…

У Ладижині зазнав тяжкого поранення семирічний хлопчик. Багато також було підлих ударів по енергетиці та звичайному життю в регіонах: Вінниччина, Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Полтавщина, Дніпровщина, Чернігівщина, Сумщина, Івано-Франківщина, Львівщина. Всі необхідні служби залучені, потрібно постаратися максимально оперативно відновити енерго- та водопостачання всюди, де воно зараз відсутнє», – написав глава держави в соцмережах.

Зеленський висловив сподівання, що «Америка, Європа, країни «Групи семи» не ігноруватимуть це бажання Москви знищувати все».

«Потрібні нові кроки в тиску: на російську нафтогазову промисловість та фінанси, вторинні санкції на тих, хто цю війну спонсорує», – констатував президент України.

Україна вночі і зранку 30 жовтня перебувала під комбінованою атакою російських безпілотників і ракет різних типів. Повітряна тривога оголошувалася на всій території держави.