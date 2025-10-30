У Запоріжжі число постраждалих зросло до 15, під завалами щонайменше двоє людей – влада

У Запоріжжі далі зростає число людей, постраждалих унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки міста, здійсненої вночі 30 жовтня російськими військовими, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Станом на 8:20 він повідомляв про 13 поранених – «у людей гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи».

О 9:30 поранених було вже 15, також рятувальники підтвердили повідомлення, що під завалами будівлі гуртожитку перебувають щонайменше двоє людей.

Ще одного чоловіка було поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. «Росіяни ударили fpv-дроном по території Гуляйпільської громади. Постраждалій людині надана уся необхідна допомога», – вказав Іван Федоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.