Унаслідок удару по Запоріжжю поранені щонайменше 11 людей, у тому числі шестеро маленьких дітей – ОВА

Упродовж усієї ночі 30 жовтня Запоріжжя перебувало під атакою російських дронів і ракет, є значна кількість поранених, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«До 11 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Серед поранених шестеро дітей – троє дівчаток і троє хлопчиків. Дітям від трьох до шести років. Усі отримують необхідну медичну допомогу», – вказав очільник області.

Раніше Федоров інформував, що є влучання в гуртожиток, де зруйновані кілька поверхів. «Сталося декілька займань у житловій забудові. Постраждали й обʼєкти інфраструктури», – писав чиновник після 5:00.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



